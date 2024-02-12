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12 февраля, 16:15

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Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

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Московский зоопарк отмечает 160-летие. Как отметил Сергей Собянин, любимое многими место в столице является не просто выставкой животных – сотрудники зоосада занимаются сохранением исчезающих популяций.

На данный момент там живет больше тысячи различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб. За последние девять лет рождаемость увеличилась почти в два раза.

Особым событием прошлого года стало рождение панды Катюши. Детеныши также родились у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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