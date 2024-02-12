Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил Московский зоопарк с 160-летием.

В рамках своего поздравления мэр Москвы напомнил, что в зоопарке за последние девять лет рождаемость животных увеличилась практически в два раза. Так, особым явлением в жизни столичного зоопарка стало рождение панды Катюши в 2023 году. Кроме того, малыши появились на свет у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов и орангутанов.

Всего, по словам Собянина, на данный момент в зоопарке проживает свыше 1 200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб.

"Любимое многими место в столице – не просто выставка животных. Сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. Их цель – вернуть представителей вида в естественную среду обитания", – заключил он.

Ранее гендиректор учреждения Светлана Акулова в преддверии юбилея зоопарка рассказала, что его коллекция со дня основания увеличилась в несколько раз и достигла 1 243 вида животных. Такого количества разных видов в зоопарке удалось достигнуть не только за счет привезенных, но и благодаря спасенным животным, уточнила она.

При этом Акулова заявила о росте количества посетителей зоопарка, которое к концу прошлого года достигло порядка 4 миллионов человек. По ее словам, такому притоку гостей в Московский зоопарк способствует несколько факторов, включая наличие больших панд.



Московскому зоопарку исполнилось 160 лет