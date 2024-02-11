Коллекция Московского зоопарка за 160 лет выросла до 1243 видов животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Коллекция Московского зоопарка со дня его основания увеличилась в несколько раз и достигла 1 243 вида животных. Об этом в интервью РИА Новости сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в преддверии юбилея зоопарка, которому 12 февраля исполнится 160 лет.

Как она утверждает, такого количества разных видов в зоопарке удалось достигнуть не только за счет привезенных, но и благодаря спасенным животным. Это звери, по ее словам, попали в тяжелую ситуацию и не могли сами выжить в дикой природе, поэтому некоторым из них даже понадобилось лечение.

"Зоопарк предоставляет им убежище, пострадавшие животные получают здесь необходимую помощь. Работники ухаживают за ними, обеспечивая комфортные условия жизни и ветеринарный уход", – уточнила Акулова.

В качестве интересных представителей фауны, которых привезли в зоопарк, она назвала трех самок тихоокеанского моржа, самца и самок сивуча и морского зайца. Кроме того, она указала и на дымчатых леопардов, бинтуронгов, медоедов, бурых гиен и многие другие виды.

При этом гендиректор учреждения сообщила о росте количества посетителей зоопарка, которое к концу прошлого года достигло порядка 4 миллионов человек. Как утверждает Акулова, такому притоку гостей в Московский зоопарк способствует несколько факторов, включая наличие больших панд.

"В первую очередь, это оптимизация вольерных групп, расширение коллекции зоопарка и спектра услуг на его территории. Также мы активно развиваем положительный имидж зоопарка в соцсетях, благодаря чему расширилась целевая аудитория: к нам стало приходить больше молодежи", – заключила она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что маленькую панду из московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тысяч человек. С начала голосования лидировали по числу голосов имена Маша и Мо Мо.



Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с китайским Новым годом