РЖД планируют протестировать роботов-носильщиков на вокзалах Москвы

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Холдинг "Российские железные дороги" планирует внедрить на вокзалах услуги роботов-носильщиков для транспортировки багажа пассажиров. Об этом сообщается на сайте компании.

"Рассматривается возможность применения робота-носильщика, который может следовать за пользователем, ориентируясь на идущего перед ним человека с помощью датчиков и компьютерного зрения", – говорится в сообщении.

Воспользоваться функцией можно будет с помощью заранее установленного на смартфон приложения. В компании уверены, что технология позволит сократить время оказания услуги и снизить ее стоимость.

РЖД планируют интегрировать в систему работы вокзалов 50 роботов. Они появятся на платформах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов.

Предложения по данному вопросу компания будет принимать до 25 декабря.

До этого РЖД начали тестировать обогреватели на платформах Московского региона. Системы установлены над скамейками и реагируют на движение человека – включаются и излучают тепло, когда он подходит или садится.



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