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Технологии

"Техно": в Израиле начали разработку роботов-фермеров

"Техно": в Израиле начали разработку роботов-фермеров

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Израильская компания разрабатывает летающие беспилотники, которые выполняют роль фермера. Дроны могут распознавать фрукты, определять их размеры и степень зрелости, а также избегать препятствий на пути к выбранному объекту.

В Сан-Франциско жители ломают беспилотные машины на улицах. На капот автомобиля люди ставят красно-белый конус, который сбивает автономную работу системы, тем самым прекращая работу транспорта. Против чего протест? Об этом – в программе "Техно".

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