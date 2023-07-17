"Техно": в Израиле начали разработку роботов-фермеров

Израильская компания разрабатывает летающие беспилотники, которые выполняют роль фермера. Дроны могут распознавать фрукты, определять их размеры и степень зрелости, а также избегать препятствий на пути к выбранному объекту.

В Сан-Франциско жители ломают беспилотные машины на улицах. На капот автомобиля люди ставят красно-белый конус, который сбивает автономную работу системы, тем самым прекращая работу транспорта. Против чего протест? Об этом – в программе "Техно".