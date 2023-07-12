"Техно": Insta360 выпустила камеру GO 3, которая передает видео в режиме реального времени

Компания Insta360 выпустила камеру GO 3. Она передает видео в режиме реального времени и управляется через дисплей на чехле.

Philips разработала наушники Sleep Headphones. Разработка позволяет создать комфортную звуковую атмосферу для легкого засыпания. Прилагаемое дополнительно приложение способно анализировать показатели человека в процессе сна и давать персонализированные советы по улучшению его качества.