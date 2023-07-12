Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Технологии

"Техно": Insta360 выпустила камеру GO 3, которая передает видео в режиме реального времени

"Техно": Insta360 выпустила камеру GO 3, которая передает видео в режиме реального времени

Минстрой предложил оснащать новые дома зарядками для электромобилей

"МегаФон" сохранил лидерство в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета

"Техно": компания Nike представила куртку с вентиляционными отверстиями

Новости часа: "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ расчетный центр для платежей в нацвалютах

Московские электронные сервисы стали лауреатами нацпремии "Приоритет: Цифра–2023"

"Техно": GS Group запустит сборку смартфонов ODM в Калининграде

"Актуальный репортаж": американские изобретатели открыли предзаказ на летающую машину

"Техно": Domino's представила реактивный ранец

"Техно": в РФ решили создать единое приложение зарядных станций для электромобилей

Компания Insta360 выпустила камеру GO 3. Она передает видео в режиме реального времени и управляется через дисплей на чехле.

Philips разработала наушники Sleep Headphones. Разработка позволяет создать комфортную звуковую атмосферу для легкого засыпания. Прилагаемое дополнительно приложение способно анализировать показатели человека в процессе сна и давать персонализированные советы по улучшению его качества.

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика