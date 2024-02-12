Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Фото: sobyanin.ru

С января 2024 года в регулярной уборке дорожек в столичных парках участвуют 10 роботов-уборщиков "Пиксель". Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Беспилотных роботов-уборщиков разработала компания "Автономика", являющаяся резидентом кластера "Ломоносов" и участником Московского инновационного кластера. Впервые помощников протестировали в апреле 2023 года на территориях Цифрового делового пространства и индустриального парка "Руднево".

"Пиксель" оснащен различным сменным навесным оборудованием, благодаря чему может работать круглый год и практически в любую погоду: зимой расчищать снег, летом подметать и мыть дорожки. Электробатарея рассчитана на 16 часов автономной работы", – рассказал Собянин, отметив, что максимальная скорость робота во время работы достигает пяти километров в час.

Задание роботу выдается Центром диспетчеризации. После работы он самостоятельно возвращается на базу.

Преимущества разработки заключаются в ее экологичности, бесшумном режиме, а также в безопасном перемещении для окружающих людей и животных. Действия робота при обнаружении препятствия зависят от того, кто перед ним окажется. Если на пути окажется человек, "Пиксель" подождет его ухода и продолжит работу, если машина, самокат или детская коляска, он их объедет.

В 2024 году компания-разработчик планирует запустить серийное производство "Пикселей". После этого их начнут внедрять в систему работы комплекса городского хозяйства Москвы.

До этого роботов разработала столичная компания "Фора Роботикс". Они умеют распознавать голоса и лица, поддерживать разговор, жестикулировать, выступая в роли администратора, консультанта и экскурсовода. В 2023 году производитель представил семь таких машин для социальных учреждений и предприятий России.

