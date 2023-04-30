Собянин: на улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Первый в России робот-уборщик "Пиксель" начал работать на улицах Москвы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Это разработка московской компании "Автономика" – резидента кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ. Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" – от российской команды", – подчеркнул мэр.

По его словам, робот способен заниматься влажной уборкой, а также подметать тротуары на протяжении 16 часов. Он имеет сменное навесное оборудование, благодаря которому робот функционирует целый год. Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день "Пиксель" работает в тестовом режиме.

"Постоянно поддерживаем разработки в области робототехники – в столице уже работают 112 стартапов и инновационных компаний. Среди них – компания "Гумич", создавшая робота-охранника. Он может патрулировать разные объекты по заданному маршруту и передавать изображения на пункт контроля, сигнализируя о нарушениях", – поделился Собянин.

Он добавил, что в марте в технопарке "Нагатино" завершилось пилотное тестирование робота-охранника. В настоящее время специалисты налаживают его серийный выпуск. Также был разработал первый в мире вендинговый аппарат "Блиндозер". Он может выпекать блины и контролировать сроки годности продуктов.

"Попробовать блины от "Блиндозера" можно в "Сколково", парке "Зарядье" и на трех станциях московского метро: "Воробьевы горы", БКЛ "Сокольники" и ТПУ "Нижегородская", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что искусственный интеллект стал отвечать уже практически на половину вопросов от жителей столицы в цифровых сервисах. По словам мэра столицы, за прошлый год цифровая система mos.ru смогла обработать 650 миллионов услуг.

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