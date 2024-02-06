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Новости

06 февраля, 08:00

Город

Цифровой сервис "Узнай Москву" предлагает туристические маршруты по столице

Цифровой сервис "Узнай Москву" предлагает туристические маршруты по столице

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Сервис "Узнай Москву" помогает жителям и гостям столицы познакомиться с новыми локациями, совершить увлекательные прогулки и придумать себе культурную программу. Так, отправной точкой на маршруте "Дома с чудинками" является станция "Чистые пруды" – единственная с вестибюлем кубической формы.

Еще одна интересная точка на маршруте – Дом Юшкова. Здание с полуротондой было построено в XVIII веке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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