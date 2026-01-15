Форма поиска по сайту

15 января, 19:24

Происшествия

Установлен организатор покушения на писателя Прилепина

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Установлен организатор покушения на российского политического деятеля и писателя Захара Прилепина, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда РФ по жалобе на приговор исполнителя преступления Александра Пермякова (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Уточняется, что именно его активное сотрудничество со следствием позволило выяснить личность организатора. В отношении последнего возбуждено уголовное дело. Причем оно выделено в отдельное производство.

Также в документе указывается, что покушение на Прилепина организовал тот же сотрудник СБУ Украины, который убил военкора Владлена Татарского (Максима Фомина – настоящее имя. – Прим. ред.).

"Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием удалось установить, что денежные средства ему переводило то же лицо, которое переводило деньги (Дарье. – Прим. ред.) Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов), которая была ранее осуждена за совершение террористического акта", – говорится в материалах.

В начале мая 2023 года в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, внутри которого находился Прилепин. Вместе с ним в машине сидел сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб. Писатель получил ранения, поэтому уволился в запас из Вооруженных сил РФ по состоянию здоровья.

После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а погибший Шубин был удостоен соответствующей награды посмертно.

Основным фигурантом дела стал Пермяков. Его удалось задержать и арестовать. Выяснилось, что мужчина прошел диверсионную подготовку на Украине после вербовки в 2018 году. Позже он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя. Пермяков также признался, что за убийство Прилепина ему обещали 20 тысяч долларов.

Спустя время суд приговорил Пермякова к пожизненному сроку. Свою вину он признал. Защита злоумышленника обжаловала решение суда, однако приговор был оставлен без изменений.

Осужденный также попросил прекратить гражданство Российской Федерации, которое он получил в 2023 году. Он аргументировал свое решение тем, что не считает себя россиянином.

