Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Александр Пермяков включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), оставив срок наказания без изменений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение судьи.

В своей апелляции на изначальный приговор Пермяков попросил прекратить свое гражданство Российской Федерации, полученное им в 2023 году, так как он не считает себя гражданином РФ.

Кроме того, в жалобе говорилось, что обвиняемый помог предотвратить новый теракт. Злоумышленник выдал местонахождение тайника с оружием, который могли использовать украинские спецслужбы для новых атак на территории РФ. Он показал место неразорвавшегося взрывного устройства в поселке Пионерском Нижегородской области, что помогло предотвратить новые жертвы. Кроме того, Пермяков выдал правоохранителям сотрудника спецслужб Украины с позывным Техник, что помогло установить организатора теракта.

Автомобиль, в салоне которого находились Прилепин и сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, взорвался в начале мая 2023 года. Писатель был ранен, а Шубин погиб.

После произошедшего правоохранители задержали основного фигуранта дела – Пермякова. Выяснилось, что мужчина был завербован еще в 2018 году, за убийство ему обещали 20 тысяч долларов. Он приехал в Россию по украинскому паспорту, установил слежку за Прилепиным, а затем разместил взрывчатку по маршруту следования автомобиля.

Пермяков полностью признал свою вину. Его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима.

