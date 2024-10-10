Защита обвиняемого в покушении на Прилепина обжаловала пожизненный срок

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Александр Пермяков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Адвокат Александра Пермякова (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который получил пожизненный срок лишения свободы по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, обжаловал решение суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на второй Западный окружной военный суд.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Александру Пермякову", – говорится в сообщении.

Пермяков обвинялся в совершении террористического акта; прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности; незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств; приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления.

В начале мая 2023 года в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, внутри которого был Прилепин. Вместе с ним в авто сидел сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб.

Основным фигурантом дела стал Пермяков, которого удалось задержать и арестовать. Оказалось, что мужчина прошел на Украине диверсионную подготовку после вербовки в 2018 году. После этого он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя.



В суде Пермяков полностью признал свою вину. Он рассказал суду, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.

