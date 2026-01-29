Певицу Ники Минаж наградили "Золотой картой Трампа" за поддержку президента США

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп вручил тринидадской певице Ники Минаж Trump Gold Card ("Золотая карта Трампа". – Прим. ред.), гарантирующую вид на жительство в США. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в социальной сети X.

"О как... Прямо сейчас завершаю оформление документов на гражданство благодаря моему замечательному, великодушному и очаровательному президенту. Спасибо за ваше ходатайство! Без вас я бы этого не сделала. О, граждаНики, ты на высоте", – написала певица.

По словам Минаж, карта ей досталась бесплатно, хотя данная программа изначально ориентирована на иностранных инвесторов и предполагает внесение платы в размере 1 миллиона долларов для получения ВНЖ в Соединенных Штатах.

Фото: x.com/Nicki Minaj

Передача карты состоялась в среду, 28 января в ходе мероприятия в Вашингтоне в поддержку инициативы президента США по открытию накопительных инвестиционных счетов для детей. Американский лидер и певица сделали совместное фото, а также опубликовали видеоролик на платформе TikTok.

Они также обменялись любезностями. Минаж заявила, что Трамп является "лучшим президентом в мире", а тот в свою очередь назвал исполнительницу "королевой рэпа" и сделал комплимент ее маникюру.

Минаж родилась в Тринидад и Тобаго, однако в возрасте пяти лет уехала вместе с матерью в США. По словам самой певицы, в Штаты она приехала в качестве нелегального мигранта и не имела гражданства страны.

Ранее Госдепартамент США аннулировал визы для ряда легальных мигрантов, которые, по мнению Вашингтона, несут опасность для страны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что данных мигрантов изначально нельзя было пускать на территорию Штатов.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что основным приоритетом страны в вопросах национальной безопасности является полный контроль над мигрантами.