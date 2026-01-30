Форма поиска по сайту

30 января, 16:23

Экономика

Россиянам могут ограничить внесение наличных через банкоматы

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Минфин России предлагает ограничить россиянам возможность вносить наличные на счета через банкоматы на сумму свыше 1 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

Соответствующий законопроект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности", его уже направили на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг. Уточняется, что инициатива подготовлена в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.

В настоящее время в законе нет лимита на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. Из-за этого, говорится в пояснительной записке к проекту, в безналичный оборот могут вводить деньги с неустановленным происхождением.

При этом соответствующие изменения потребуют доработки бизнес-процессов и систем банков. Поэтому предлагается установить срок вступления законопроекта в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Ранее Центробанк предложил обязать российские банки отчитываться о снятии наличных при помощи банкоматов, если операция произошла без согласия клиента. Сюда же относятся операции по выдаче наличных с согласием человека, но в случае обмана или злоупотребления его доверием.

При выявлении признаков мошенничества банки должны уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие денег до 50 тысяч рублей в день. В новой форме отчетности кредитные организации должны будут указывать число и объем операций, к которым применялись эти ограничения.

"Деньги 24": Центробанк РФ сможет ограничивать срок действия платежных карт

