Регистрации новых Honda в России выросли на 18%

Фото: 123RF.com/andreykucheruk

В 2025 году в России зарегистрировали 3 166 новых автомобилей Honda, что оказалось на 18% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

Одновременно с этим рост произошел и в области ввоза авто данной марки с пробегом. Число увеличилось на 12%, составив 78,3 тысячи машин, уточнил он.

Вместе с тем Целиков указал на падение глобального производства Honda на 9%. В прошлом году оно составило всего 3,4 миллиона автомобилей, тогда как в 2024-м показатели достигали 3,73 миллиона. В частности, в Японии выпуск уменьшился на 0,5%, до 689,8 тысячи машин, а за границей – почти на 11%, до 2,7 миллиона.

Наибольшее снижение производства произошло в Индонезии (47%), Малайзии (22%) и Китае (16%), указал эксперт, сославшись на данные GlobalData Automotive. В то же время в Северной Америке выпуск автомобилей Honda сократился на 6%, составив 1,52 миллиона единиц.

Ранее стало известно, что в 2025-м снизились общие объемы продаж немецкого автопроизводителя Porsche на 10% в сравнении с тем же периодом 2024-го. За отчетный период Porsche удалось продать около 279,4 тысячи автомобилей, при этом в 2024 году результат концерна оценивался в районе 310,7 тысячи.

Главными причинами случившегося называют резкое падение спроса на ключевом для Porsche рынке. В прошлом году продажи машин концерна в Китае снизились на 26%, до 41, 9 тысячи экземпляров.