16 января, 16:52

Мировые продажи бренда Porsche снизились на 10% в 2025 году

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Weißbrod

Общие объемы продаж немецкого автопроизводителя Porsche по итогам 2025 года снизились на 10% в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании.

За отчетный период Porsche удалось продать около 279,4 тысячи автомобилей, при этом в 2024 году результат концерна оценивался в районе 310,7 тысячи. Таким образом, за 12 месяцев продажи машин немецкого бренда на глобальном рынке упали на 31,3 тысячи единиц.

Главными причинами случившегося называют резкое падение спроса на ключевом для Porsche рынке. В прошлом году продажи машин концерна в Китае снизились на 26%, до 41, 9 тысячи экземпляров.

Сокращение продаж также зафиксировано на европейском рынке. Там показатель стал ниже на 13% (66,34 тысячи машин), а в самой Германии – на 16% (29,97 тысячи). Кроме того, на ситуацию повлияло прекращение выпуска моделей 718 Boxster и 718 Cayman.

Ранее компания Volkswagen впервые за 88 лет своей истории остановила производство на заводе в Дрездене. Это стало первым таким случаем на территории страны за весь период существования автопроизводителя.

Европейские автопроизводители оказались на грани банкротства

