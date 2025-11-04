Mazda лишилась права на выкуп своих активов в России

Фото: ТАСС/AP/Jeff Roberson

Японский автопроизводитель Mazda в прошедшем октябре потерял право на выкуп своих производственных активов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании ГК "Соллерс".

"Группа "Соллерс" не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости", – отметили в организации.

Mazda Motor прекратила свою деятельность в России в ноябре 2022 года, передав долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО "Соллерс авто". Данный завод был успешно перезапущен в 2023 году, на сегодняшний день на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers.

Ранее бренд джинсовой одежды Levi Strauss&Co принял решение о досрочном прекращении действия одного из своих товарных знаков Dockers на территории России. Правовая охрана товарного знака, который использовали для аксессуаров из кожи и ее имитации, прекратилась 29 октября 2025 года.

В свою очередь, косметическая компания L’Oreal подала 31 заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России с начала года. Всего в этом году регистрацию прошли 11 знаков, среди которых названия брендов CeraVe и Mixa. Решения ожидают заявки с названиями Maybelline, Nyx и Essie.