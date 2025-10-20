Роспатент зарегистрировал товарные знаки Коко Шанель

Фото: 123RF/mehaniq

Роспатент зарегистрировал 3 товарных знака Коко Шанель, передает ТАСС.

Бренд Chanel приостановил свою работу в России в марте 2022 года, а к марту 2024-го завершил полный выход, расторгнув договоры и прекратив деятельность своих бутиков.

Заявки, как указано в базе данных ведомства, были поданы в мае 2025 года из Швейцарии от компании "Шанель САРЛ" – правообладателя товарных знаков Chanel. Срок истечения действия товарного знака – 10 лет с момента подачи заявления на его регистрацию.

Первая заявка регистрируется по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающая торговые и рекламные услуги, связанные с продажей и продвижением косметики, одежду и аксессуары, а также оказание услуг по уходу за красотой.

Вторая заявка регистрируется по трем классам МКТУ – средства для ухода за кожей, ювелирные изделия, часы, изделия из кожи и аксессуары, а третья – по двум классам МКТУ – оптические устройства и цепочки для них, одежда, обувь и головные уборы.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак американской компании Victoria’s Secret. Соответствующая заявка поступила 23 марта из США. Victoria’s Secret регистрируется по двум классам МКТУ – средства личной гигиены, одежда для сна, джинсы, платья, мужское и женское нижнее белье.