17 октября, 14:04

Экономика

Роспатент зарегистрировал торговый знак Inditex, владеющей Zara и Bershka

Фото: ТАСС/Zuma

Роспатент зарегистрировал торговый знак испанской компании Inditex, которая владеет брендами одежды Zara и Bershka, передает ТАСС.

Заявка была подана 1 марта этого года из Испании. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – одежда, рекламные, транспортные, научные и технологические услуги.

В конце сентября сеть магазинов "Твое" начала продавать одежду марок Inditex в Санкт-Петербурге. Бренды также были доступны в точках продаж в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре.

Уточнялось, что одежду Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho представили только в избранных розничных магазинах. Онлайн-заказы и предварительное бронирование таких товаров были невозможны.

Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

бизнесэкономика

