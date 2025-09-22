Форма поиска по сайту

22 сентября, 22:40

Магазины "Твое" возобновили продажу одежды брендов Inditex в Петербурге

Фото: 123RF/forewer

Сеть магазинов "Твое" начала продажи одежды марок Inditex в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте компании.

В рамках проекта "Твое и Ко" бренды доступны в магазине сети в торговом центре "Охта Молл", а также в еще восьми точках продажи в Москве, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре.

По данным РБК, одежда Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho представлена только в избранных розничных магазинах, а онлайн-заказы и предварительное бронирование таких товаров невозможны.

Если западные компании будут готовы ответственно вести бизнес и соблюдать законодательство, то Россия может быть заинтересована в их возвращении на рынок, рассказывали ранее в российском МИД. При этом наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях.

