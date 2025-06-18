Мантуров призвал зарубежные бренды способствовать отмене санкций

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что для возвращения на российский рынок зарубежные бренды должны повлиять на отмену санкций, действующих против России. Такое мнение он высказал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Зимой текущего года СМИ сообщали, что иностранные магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius начали подготовку к возвращению в Россию. Кроме того, Союз торговых центров России отправил ряду брендов, в частности Uniqlo, H&M и Inditex, предложение вернуться в страну.

Однако позже стало известно, что компания H&M ликвидировала юридическое лицо в РФ после погашения долгов в размере 76 миллионов рублей. Тем временем российский бренд одежды Just Clothes, созданный как аналог ушедшего Uniqlo, рассматривал возможность закрытия всех магазинов.

Между тем председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал маркировать товары западных брендов, которые хотят вернуться на российский рынок.

По его мнению, иностранные компании имели отношение к изоляции россиян, а также надеялись на создание товарного дефицита в России. В связи с этим он предложил наносить предупреждающую маркировку на продукцию соответствующих производителей.