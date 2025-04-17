Shopper’s: российский "аналог Uniqlo" может закрыть все магазины

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Российский бренд одежды Just Clothes, созданный как аналог ушедшего Uniqlo, рассматривает возможность закрытия всех магазинов. Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на двух консультантов по недвижимости, которые знают о планах компании.

В издании напомнили, что запуск бренда осуществила компания "Трейд менеджмент", известная по управлению сетью магазинов Lady&Gentleman City.

По словам инсайдеров, "Трейд менеджмент" рассматривает возможность отказа от аренды помещений, ранее занимаемых Uniqlo. В настоящее время ведутся переговоры с другими сетями о переуступке арендных прав на эти площадки, уточнили они.

Официальный сайт Just Clothes более не функционирует, автоматически перенаправляя посетителей на платформу Lady&Gentleman City, где представлена продукция бренда. Как пояснили изданию в службе поддержки, розничные точки Just Clothes прекратили работу, однако ассортимент сети остается доступным в мультибрендовых магазинах.

Ранее сообщалось, что власти обсудят предварительный список условий возвращения иностранных компаний на российский рынок. Им может быть предъявлено требование обеспечить локализацию производства, передачу технологий и создание на территории РФ максимального числа элементов бренда.

Пока неясно, какие условия для возврата западных компаний останутся в итоговом документе. Результаты появятся после обсуждений и согласований.