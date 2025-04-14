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Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля над бизнесом в стране. Об этом заявил председатель совета директоров Health&;Nutrition (H&;N, бывший "Данон Россия". – Прим. ред.) Руслан Алисултанов.

Как ранее отметил президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов. По словам Алисултанова, похожая ситуация наблюдается по всем зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка.

"Например, Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health&;Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе", – приводит слова Алисултанова ТАСС.

Владимир Путин заявлял, что западные компании могут вернуться на российский рынок. При этом, по словам президента, возвращение брендов будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

При этом СМИ писали, что власти России обсудят предварительный список условий возвращения иностранных компаний. Им может быть выдвинуто требование гарантировать локализацию производства, передачу технологий и размещение максимального количества элементов бренда.