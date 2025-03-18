Путин допустил возвращение западного бизнеса в Россию

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Западные компании могут вернуться в Россию, заявил Владимир Путин в ходе заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы знаем об этом", – сказал Путин.

Президент напомнил, что Москва никого не "выгоняла" – кто ушел с рынка, тот сам принял такое решение. При этом вопрос о возвращении иностранного бизнеса будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

"Привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной: кто хочет, тот пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе", – добавил он.

Также российский лидер поручил правительству внимательно следить за сделками по возвращению компаний, которые бросили бизнес на произвол судьбы, а теперь хотят купить актив обратно. По словам Путина, западным фирмам не получится выкупить свой бизнес за скромные деньги. При этом Россия уважает те компании, которые продолжили работу в стране под другим брендом.

"Хочу отметить, среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит своих стран, есть те, кто сохранил персонал, технологии и передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке", – объяснил президент.

В это же время российский бизнес грамотно воспользовался уходом компаний, заняв свободные ниши, создав рабочие места и развив технологии. Но у Запада стоит брать все лучшее, а не копировать, подытожил Путин.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров, выступая съезде РСПП, призвал не табуировать возможность возвращения иностранных компаний на рынок. По его словам, российской стороне требуется выработать единые подходы к таким перспективам.

