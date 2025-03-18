В РФ заявили о важности единых подходов к возвращению западных компаний

Фото: 123RF/austler

России необходимо выработать единые подходы к перспективам возвращения иностранных компаний на рынок. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность", – передает ТАСС его слова.

Мантуров отметил, что РФ также нужно открывать для западных инвесторов только те ниши, в которых страна, возможно, "согласится поделиться своим суверенитетом".

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями об их возвращении на российский рынок. Сами обсуждения, по словам президента РФ, идут с соблюдением взаимных интересов.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ не допустит, чтобы отечественный бизнес пострадал в случае возвращения иностранных компаний.