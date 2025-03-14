Песков пообещал приоритет бизнесу РФ в случае возвращения зарубежных компаний

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Россия не допустит, чтобы отечественный бизнес пострадал в случае возвращения на рынок иностранных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, отечественные компании и их интересы будут в полном приоритете. Песков отметил смелость компаний, которые в непростое время пошли на внутренние инвестиции.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал идею маркировать товары компаний, ранее ушедших из России и поддержавших санкции против страны.

"Я не думаю, что кто-то согласится с этой идеей. Все было сказано четко: мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили зарубежные инвесторы", – сказал Песков.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями об их возвращении. Российский лидер отметил, что обсуждения проходят "с уважением друг к другу и соблюдением взаимных интересов".

По словам президента, возвращение западных брендов в Россию может положительно отразиться как на иностранных компаниях, так и на отечественных.

В свою очередь, глава Минэкономиразвития Максим Решетников отмечал, что в России изменятся требования для решивших вернуться западных компаний. Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, и важно, чтобы эти инвестиции окупились, отметил министр.