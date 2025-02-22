Решетников: требования для решивших вернуться в РФ западных компаний будут совсем иными

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В России изменятся требования для решивших вернуться западных компаний, предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого приводит ТАСС.

"Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными. Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши. <...> Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", – объяснил он.

Кроме того, на рынке необходимо обеспечивать разнообразие и учитывать интересы потребителей, подчеркнул министр. При этом российский рынок, по его словам, является открытым. Решения в отношении иностранных компаний будут приниматься в индивидуальном порядке, добавил Решетников.

"Правительство последовательно реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, ОЭЗ и многие другие. Проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, которая существенно снизила административное давление на бизнес", – отметил он.

Таким образом, РФ стала более привлекательной для бизнеса и инвестиций, подчеркнул министр. Уход зарубежных компаний предоставил новые возможности для отечественных производителей и предпринимателей из дружественных государств, резюмировал Решетников.

Ранее Союз торговых центров России направил Uniqlo, H&M и Inditex предложение вернуться в страну. Также по информации СМИ, магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius якобы начали готовиться к возвращению на российский рынок.

РФ должна обеспечить отечественным брендам преимущества в случае возвращения в Россию иностранных компаний, заявил, в свою очередь, Владимир Путин.

