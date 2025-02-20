В РФ не ждут ушедшие иностранные фирмы "с распростертыми объятиями"

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Россия не ждет ушедшие из страны зарубежные компании "с распростертыми объятиями", заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение", – передает ТАСС его слова.

Алиханов добавил, что российская промышленность получила огромные возможности для своего развития после ухода иностранных фирм, поэтому министерство рассматривает эту ситуацию как возможность для дальнейшего усовершенствования и не хотело бы от этого отказываться.

Ранее в Минпромторге заявляли, что возвращение иностранных брендов необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Это важно не только для развития отечественных компаний, но и для обеспечения защиты внутреннего рынка.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что возвращение западных брендов в РФ на конкурентной основе является нормальной торговой практикой. По его словам, конкуренция была бы в интересах потребителей.

