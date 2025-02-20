Минпромторг заявил, что возвращение брендов надо рассматривать индивидуально

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Возвращение иностранных брендов на российский рынок необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, заявил Минпромторг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство отметило, что его ключевыми задачами является поддержка продукции отечественных производителей, а также обеспечение защиты внутреннего рынка. Также ведомство назвало важной задачей развитие отечественных производителей и объема их продукции.

Российские предприятия значительно увеличили оборот производства за последние три года. Они заняли места, которые освободились после ухода зарубежных компаний, подчеркнул Минпромторг.

Помимо этого, для удовлетворения спроса на товары, которые не производятся в России в достаточном количестве, существует практика параллельного импорта.

"В связи с этим стимулировать возвращение иностранных брендов Минпромторг считает нецелесообразным", – подытожила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что бренды Uniqlo, Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут вернуться в Россию. Однако владелец сетей магазинов Inditex указал, что не может подтвердить или опровергнуть информацию об этом. Тем не менее у H&M нет планов по возвращению в Россию, писали СМИ.

Также на российском рынке вновь могут заработать платежные системы Visa и Mastercard, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, это будет гораздо сложнее, так как россияне уже привыкли к новым системам.