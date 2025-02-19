H&M заявил об отсутствии планов по возвращению в Россию

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У H&M нет планов по возвращению в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на шведскую компанию.

Такое заявление представители сети сделали на фоне информации о возможном возвращении магазинов на российский рынок.

В свою очередь, в пресс-службе Inditex указали ТАСС, что не могут подтвердить или опровергнуть планы магазинов Zara и Bershka по возвращению в РФ.

"Мы не комментируем этот вопрос", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении японского бренда Uniqlo. На это, по оценкам Минпромторга, может понадобиться до двух лет. Среди тех, кто может снова появиться на российском рынке, назывались магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Кроме того, в Россию могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, это будет гораздо сложнее, так как россияне уже привыкли к новым системам.

Также СМИ заговорили и о возвращении Coca-Cola. Вместе с тем итальянский бренд Gucci зарегистрировал одноименную торговую марку в Роспатенте. Благодаря этому компания сможет продавать сумки, платья, женскую и детскую одежду, нижнее белье и купальники, а также обувь и головные уборы.

