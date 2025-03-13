Путин: РФ ведет переговоры с некоторыми зарубежными компаниями по их возвращению на рынок

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Владимир Путин заявил, что Россия ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями об их возвращении на российский рынок.

Президент РФ отметил, что обсуждения проходят "с уважением друг к другу и соблюдением взаимных интересов". По его словам, возвращение западных брендов в Россию может положительно отразиться как на иностранных компаниях, так и на отечественных.

"Тем, кто хочет вернуться, мы говорим добро пожаловать, welcome в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. <...> Никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем," – заметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что Россия в рамках норм ВТО обеспечит преимущества отечественным брендам. Президент добавил, что соответствующее поручение уже было дано российскому правительству.

Ранее глава Минэкономиразвития Максим Решетников заявлял, что в России изменятся требования для решивших вернуться западных компаний. Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, и важно, чтобы эти инвестиции окупились, отметил министр.