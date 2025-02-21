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Товарная марка Zara будет действовать в России до 2033 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Роспатент продлил действие товарного знака в ноябре 2022 года. Также в России продолжают действовать марки Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, которые, так же как и Zara, входят в группу магазинов испанской корпорации Inditex.

По мнению патентного поверенного компании "Онлайн Патент" Алины Сидоровой, для иностранных компаний, чьи товарные знаки еще действуют на территории России, не составит труда вернуться на российский рынок, так как их товары будут под защитой исключительного права.

По словам эксперта, с момента ухода с российского рынка правообладатели брендов продлевали действие товарных знаков и подавали новые заявки на регистрацию марок.

Ранее Союз торговых центров России направил Uniqlo, H&M и Inditex предложение вернуться в страну. Также по информации СМИ, магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius якобы начали готовиться к возвращению на российский рынок.

В свою очередь, Минпромторг РФ заявил, что возвращение иностранных брендов необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Российские предприятия значительно увеличили оборот производства за последние три года, в связи с чем, считает ведомство, стимулировать возвращение компаний нецелесообразно.