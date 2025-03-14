Bloomberg: США и РФ обсуждают возможное сотрудничество с "Газпромом"

Фото: depositphotos/ovbelov

США и Россия обсуждают возможность будущего сотрудничества с "Газпромом" в международных проектах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских и российских чиновников.

По данным СМИ, переговоры на данный момент находятся в начальной стадии и пока нет ясности, кто именно возглавляет обсуждения и участвует ли в них напрямую команда президента США Дональда Трампа.

Авторы статьи добавили, что совместные проекты Москвы и Вашингтона могут касаться азиатского и европейского регионов.

В феврале Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США в случае открытия американского рынка для производителей из РФ. Президент добавил, что Россия и США могли бы также подумать о совместной работе по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае.

Кроме того, по информации СМИ, США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов в Арктике, рассматривая этот регион как возможное направление для экономического сотрудничества.