Глава РСПП Шохин призвал проработать защиту бизнеса при возвращении зарубежных компаний

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В России могут проработать механизм защиты бизнеса в случае возвращения на рынок зарубежных компаний. С таким предложением выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он подчеркнул, что российские компании, которым удалось занять многие освободившиеся ниши, не собираются уступать "возвращенцам".

"Не закрываясь глобальным рынкам, важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться, а также заранее предусмотреть механизм как допуска, так и защиты отечественного бизнеса, который успешно решает задачи импортозамещения", – цитирует Шохина ТАСС.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями об их возвращении. Российский лидер отметил, что обсуждения проходят "с уважением друг к другу и соблюдением взаимных интересов".

По словам президента, возвращение западных брендов в Россию может положительно отразиться как на иностранных компаниях, так и на отечественных.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал приоритет отечественному бизнесу в случае возвращения зарубежных компаний. Представитель Кремля отметил смелость компаний, которые в непростое время пошли на внутренние инвестиции.