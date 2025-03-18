Путин пообещал, что Россия сделает все для поддержки собственного бизнеса

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия будет делать все, чтобы поддержать собственный бизнес, пообещал Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Лидер государства указал, что участие в этом вопросе наряду с правительством также должны принимать и регионы.

Вместе с тем Путин заверил, что Россия в условиях санкционного давления будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, которых в мире немало. Более того, отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения, подчеркнул президент.

Россия уже начала процесс укрепления собственного суверенитета по всем направлениям, обеспечивающим работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры.

"Мы это делаем, делаем уже сейчас и обязательно продолжим", – подчеркнул глава страны, пообещав также решить проблему защиты интересов добросовестных приобретателей.

Путин указал на системные проблемы, связанные с приватизацией, однако заверил, что Россия добьется того, чтобы эти затруднения окончательно закрыли.

Еще в своей речи президент уточнил, что способность устойчивого развития в интересах своих народов есть только у тех стран, которые могут обеспечить полноценный суверенитет. Россия видит, как большинство европейских стран утратили суверенитет, что привело к серьезным проблемам в сфере экономики и безопасности.

"Что касается экономики, то все они имеют околонулевые темпы роста или даже входят в рецессию", – заключил Путин.

В рамках съезда РСПП лидер страны допустил возвращение западных компаний и напомнил, что Москва никого не "выгоняла". Однако он подчеркнул, что этот вопрос будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Также Путин поручил правительству внимательно следить за сделками по возвращению компаний, которые бросили бизнес на произвол судьбы, а теперь хотят купить актив обратно.

