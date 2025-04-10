РБК: в России власти обсудят условия возвращения иностранных компаний

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Власти России обсудят предварительный список условий возвращения иностранных компаний на российский рынок, сообщает РБК.

По данным издания, таким компаниям может быть выдвинуто требование гарантировать локализацию производства, передачу технологий и размещение на территории России максимального количества элементов бренда.

Вместе с тем правительство рассматривает возможность защиты отечественного бизнеса в условиях потенциальных рисков, связанных с возобновлением деятельности иностранных компаний.

"В то же время пока неясно, какие условия для возврата зарубежных компаний останутся в итоговом документе по итогам обсуждений и согласований", – отметило издание.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные компании могут вернуться на российский рынок, и напомнил, что Москва никого не "выгоняла". При этом, по словам российского лидера, возвращение брендов будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Россия будет делать все возможное для поддержки собственного бизнеса, уточнил Путин. Он также добавил, что отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения.