Дипломат Биричевский: западные компании должны соблюдать законы для возвращения в РФ

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Если западные компании будут готовы ответственно вести бизнес и соблюдать законодательство, то Россия может быть заинтересована в их возвращении на рынок, сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях.

"Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи – это стандартная, регулярная практика", – добавил Бирический на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что вопросу возвращения иностранных компаний часто уделяется несоразмерное его значимости внимание. Дипломат обратил внимание, что российский рынок покинули не все зарубежные предприятия, а открытые ниши успешно занимают российские производители.

Ключевыми условиями в данном вопросе Бирический назвал защиту интересов отечественных брендов и экономики РФ в целом.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров подчеркивал, что для возвращения на отечественный рынок зарубежные компании должны повлиять на отмену действующих против страны санкций.

При этом в Кремле уточняли, что никакие западные бренды пока не собираются возвращаться в Россию.