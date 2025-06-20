Песков назвал нереалистичным скорое возвращение западных компаний в Россию

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На сегодняшний день никакие западные компании пока еще не собираются возвращаться в Россию. Об этом в интервью RT сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я считаю, что пока это нереалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто", – отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что России необходимо исходить из этого, выстраивать собственную тактику и стратегию развития с учетом данного статуса-кво.

С аналогичным заявлением ранее выступил глава ВТБ Андрей Костин, который указал на отсутствие зарубежных компаний, готовых вернуться в Россию в текущих условиях геополитической обстановки. Он также отметил, что российский фондовый рынок, как и любой другой страны, не будет полноценным без присутствия на нем иностранных инвесторов.

Одним из условий возвращения западных компаний будет хранение всех данных на российских серверах, заявил министр экономического развития Максим Решетников. При этом он подчеркнул, что представители крупного иностранного бизнеса уже обратились к нему с просьбой о возвращении в Россию.