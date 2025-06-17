Первый вице-премьер Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Французский автоконцерн Renault делает все, чтобы не иметь шанса реализовать опцион на возвращение в Россию. Об этом в эфире РБК-ТВ заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По словам политика, компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками, а также никак не содействовала в этой части по отношению к "АвтоВАЗу". Кроме того, уточнил Мантуров, Renault поставляет технику Украине.

Ранее в Совфеде назвали условия, которые должны быть выполнены иностранными автопроизводителям в случае их возвращения на российский рынок. Например, компании должны будут работать только в рамках совместного предприятия (СП) с местными концернами, вся интеллектуальная деятельность, конструкторская документация и иные разработки также будут принадлежать СП.

Более того, зарубежным автоконцернам не предоставят никаких льгот и исключений. Они должны будут работать по общим правилам и соблюдать высокие требования к локализации.