Сенатор Кутепов: иностранные автоконцерны должны работать в РФ без льгот

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Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов назвал в письме, направленном первому вице-премьеру Денису Мантурову, условия, которые должны быть выполнены зарубежными автопроизводителями в случае их возвращения в Россию. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Согласно первому пункту, автопроизводители в случае возвращения в Россию должны будут работать только в рамках совместного предприятия (СП) с местными концернами, а контроль будет осуществлять российская сторона.

Кроме того, вся интеллектуальная деятельность, конструкторская документация и иные разработки будут принадлежать СП. Также зарубежным компаниям не предоставят никаких льгот и исключений, а работать они будут на основании общих правил и высоких требований к локализации.

Четвертое условие затрагивает саму страну, резидентство которой имеет иностранный автопроизводитель. По задумке сенаторов, государство должно будет снять ограничения с России. Они также напомнили, что зарубежные автопроизводители быстро "сбежали из России, не оставив после себя ни технологий, ни компетенций".

В Госдуме тоже предложили ввести налог для ушедших из России автомобильных компаний, решивших вернуться в страну. По словам зампреда комитета ГД по экономической политике Станислава Наумова, размер налога для таких автопроизводителей может быть установлен в размере, равном потерянной из-за ухода с российского рынка прибыли.

Наумов отметил, что своими действиями эти компании подставили местных предпринимателей. Налог он предложил перечислять в Фонд защитников отечества, а также публично озвучивать, какая компания сколько заплатила.

