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14 февраля, 20:50

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Yonhap: Hyundai планирует вернуться в РФ и выкупить завод в Санкт-Петербурге

Hyundai может вернуться в Россию – СМИ

Фото: depositphotos/g0d4ather

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai может вернуться в Россию и выкупить собственный завод в Санкт-Петербурге на фоне американо-российских переговоров и гипотетического снятия санкций. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным журналистов, в пользу такого решения говорит и недавняя перерегистрация компанией своего товарного знака в РФ. При этом в пресс-службе Hyundai информацию не прокомментировали.

Агентство считает, что южнокорейским брендам в случае возвращения на российский рынок будет сложно вернуть позиции, которые уже заняли китайские компании.

Ранее экс-глава "АвтоВАЗа" Бо Андрессон предрек возвращение ушедшим из России автобрендам. По его мнению, большинство компаний не потеряли интереса к российскому рынку, "он слишком велик для того, чтобы его игнорировать". Более того, если какой-то бренд будет отсутствовать слишком долго, его место займет конкурент, уточнил Андрессон.

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