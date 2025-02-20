Гендиректор Renault допустил возвращение компании на российский рынок

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Гендиректор французской автомобилестроительной корпорации Renault Лука де Мео допустил возвращение компании на российский рынок. Его слова передает Financial Times.

"Я бы лучше сосредоточился на построении будущего, а не наверстывании упущенного <...> Когда мы видим возможность для бизнеса, мы пытаемся ее схватить", – отметил он.

При этом де Мео заявил, что пока не думал по поводу возможных сценариев возвращения компании на российский рынок, так как, по его словам, "все постоянно движется". Единственный вариант, который есть у него, – следить, как будет развиваться ситуация.

В свою очередь, пресс-служба "АвтоВАЗа", как сообщает газета "Известия", отреагировала на эту информацию, указав, что не контактирует с Renault по поводу их возможного возвращения в Россию.

В марте 2022 года Renault приостановил работу своего московского завода. В мае российские активы компании перешли в собственность России: 100% акций "Renault Россия" будут у правительства Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – у подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Остальные акции второй компании сохранил ГК "Ростех".

В том же году французский завод Renault в Москве переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

В прошлом году Сергей Собянин рассказывал, что на московском заводе Renault производят автомобили под брендом "Москвич". По его словам, до 2022 года на этом предприятии осуществлялась пересборка иностранных запчастей. Мэр также отмечал, что им удалось сохранить весь коллектив, трудившийся на заводе, – 3,5 тысячи специалистов.

