Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret

Фото: 123rf.com/romanzaiets

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак американской компании Victoria’s Secret. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.

Уточняется, что заявка на регистрацию товарного знака была подана 23 марта текущего года из США.

Victoria’s Secret регистрируется по двум классам (№ 3, 25) международной классификации товаров и услуг, который включает средства личной гигиены, одежду для сна, джинсы, платья, а также мужское и женское нижнее белье.

Согласно новым данным, права на товарный знак в РФ истекают 23 марта 2035 года.

Известно, что с начала 2024 года компания подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в России. Два из них были зарегистрированы, по другим проходит экспертиза.

9 марта 2022 года компания Victoria’s Secret временно приостановила работу в России.

Ранее российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке. На подиуме она представила два образа. Впервые Шейк участвовала в шоу Victoria's Secret в 2016 году.

