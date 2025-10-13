Совладелец "Ебидоеби" решил зарегистрировать товарный знак "В рот – и точка!"

Фото: 123RF/farknot

Совладелец сети кафе "Ебидоеби" решил подать в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "В рот – и точка!", сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Уточняется, что заявку подали 10 октября. Заявителем указан совладелец сети Дмитрий Прадед. Согласно полученной информации, под брендом "В рот – и точка!" сеть планирует продавать роллы, суши, лапшу удон, суп рамэн, онигири и прочие блюда азиатской кухни.

Ранее суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название из-за ассоциаций с бранной лексикой. Теперь юридическое название компании – "Суши с приставкой суши". Сеть при этом отказалась менять коммерческое название бренда и продолжила использовать его в рекламе и на вывесках.

