24 сентября, 04:56

Экономика

Компания Coca-Cola может потерять право на товарный знак в РФ

Фото: depositphotos/andrebanyai

Американская компания и производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company может потерять право на товарный знак в России в октябре этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Право на товарный знак Coca-Cola, который внесли в Роспатент в 1925 году, истекает 31 октября. При этом производитель неоднократно продлевал действие знака в РФ, последний раз данная процедура проходила в 2015 году.

Ранее The Coca-Cola Company подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО "Кока-кола Компании", которая зарегистрирована в Южной Осетии. Предмет и основания исковых требований не раскрывались.

В апреле компания Сoca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку Creations. По данным СМИ, новая марка нужна для продажи газировки с "Пиксельным", "Космическим" и остальными вкусами.

Юристы пояснили, что регистрация товарных знаков не гарантирует возобновления работы

бизнесэкономика

