Mash: компания Сoca-Cola зарегистрировала в РФ новую торговую марку

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Компания Сoca-Cola зарегистрировала в России новую торговую марку Creations. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что новая марка нужна для продажи газировки с "Пиксельным", "Космическим" и остальными вкусами.

"Coca-Cola Company свернула производство, передала права "дочке" "Мултон" и стала разливать газировочку под брендом "Добрый". На прилавках остались только базовые "Кола", "Спрайт", "Фанта" и отдельные эксперименты "дочернего ООО", – говорится в материале.

В настоящий момент, по данным телеграм-канала, компания вернулась только юридически. При этом в "Мултон" ситуацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что американский производитель газированных напитков The Coca-Cola Company намерен разморозить свою деятельность в России и начать выпускать свою продукции на тех же заводах, что и до ухода. По данным СМИ, в компании уже создают стратегию конкуренции с российскими брендами и борьбы с параллельным импортом.