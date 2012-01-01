Политолог Сипров: зарубежные бренды вернутся в Россию в конце 2025 года

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ряд покинувших Россию зарубежных компаний могут вернуться при изменении политической ситуации в мире, утверждают некоторые эксперты. Какие бренды планируют возобновить работу в 2025 году и что об этом думают власти, разбиралась Москва 24.

Прощупывают почву?

Американский производитель газированных напитков The Coca-Cola Company намерен разморозить свою деятельность в РФ и начать выпускать свою продукции на тех же заводах, что и до ухода. По данным СМИ, в компании уже создают стратегию конкуренции с российскими брендами и борьбы с параллельным импортом.

Вновь появиться в РФ может и сеть американских кофеен Starbucks. После ее ухода активы приобрели рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский, а точки переименовали в Stars Coffee. По данным источников, Starbucks уже обратился к новым владельцам с предложением выкупить кофейни за 270 миллионов долларов. При этом рэпер в разговоре с телеграм-каналом Mash не подтвердил, но и не опроверг факт переговоров.

Кроме того, гендиректор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров в беседе с News.ru допустил возвращение сразу нескольких крупных брендов уже до конца 2025 года. По его мнению, решающим станет степень лояльности США со стороны тех государств, где находятся штаб-квартиры компаний.





Вадим Сипров гендиректор Института коммуникационного менеджмента Первыми вернутся американские бизнесы и бренды, такие как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson&Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры.



Между тем доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с "Аргументами и фактами" спрогнозировал скорое возвращение сети ресторанов McDonald's. По его словам, это произойдет после того, как Белый дом даст соответствующее разрешение.

В fashion-сегменте готовятся к возобновлению работы Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие магазины испанской корпорации Inditex. По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, пока переговоры ведутся "в частном порядке, неофициально". Если все пройдет успешно, площадки для магазинов освободят их "наследники" – MAAG, Vilet, Ecru и Dub.

Возможность восстановления рассматривает и японская сеть Uniqlo. Причем дочерняя компания бренда действует в РФ до сих пор и предоставляет финансовую отчетность и другую информацию в Социальный фонд. А итальянская марка одежды Gucci подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в Роспатент до 2033 года.

Кроме того, в Россию могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Все дело в желании компаний получить доступ к большому рынку, считает депутат.

По данным южнокорейских СМИ, о возобновлении производства автомобилей в РФ задумывается южнокорейский бренд Hyundai. А глава французской корпорации Renault Лука де Мео лично подтвердил, что не исключает возвращение концерна в РФ. В частности, компания остановила работу своего завода в Москве весной 2022 года.

"Никого с распростертыми объятиями не ждем"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос возвращения западных брендов не раз комментировал Владимир Путин. В частности, президент говорил, что РФ "не выгоняла и не выдавливала" иностранный бизнес. В первую очередь их уход связан с "политическими решениями" Запада.

"Но наши двери всегда открыты", – подчеркивал российский лидер на форуме ВТБ "Россия зовет!" в декабре 2024 года.

При этом на Форуме будущих технологий 21 февраля 2025-го Путин заявил, что при возврате западных конкурентам брендам из РФ должно быть обеспечено преимущество. Однако сделать это необходимо с учетом правил Всемирной торговой организации, отметил российский лидер.





Владимир Путин президент РФ Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно.

"Надо самым внимательным образом к этому отнестись (возвращению брендов. – Прим. ред.), чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции", – обратил внимание Путин.

Сергей Собянин прокомментировал заявления о возможном возвращении автоконцерна Renault в Россию. По словам мэра Москвы, в этом вопросе французам не стоит ждать хороших перспектив.

"Он (гендиректор компании Лука де Мео. – Прим. ред.), может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит", – заявил Собянин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь назвал желание западных компаний реорганизовать свою работу "нормальной мировой торговой практикой".

"И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами", – объяснил чиновник.

Однако первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в кулуарах Форума будущих технологий, что власти будут внимательно изучать возвращение каждой ушедшей зарубежной компании.

"Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения", – сказал он.

При этом обсуждения условий возвращения не будет без отмены антироссийских санкций, обратил внимание Мантуров. В то же время, по его словам, "никто пока никуда не напрашивался".

Схожую точку зрения ранее высказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.





Антон Алиханов глава Минпромторга Мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение.

О вероятности возвращения платежных систем Visa и Mastercard высказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, никто из них не обращался в Банк России по этому поводу.

"Пока об этом говорить тоже преждевременно", – отметила она.

Однако глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ряд американских компаний все же могут вернуться на наш рынок во втором квартале 2025 года. Но процесс для них будет непростым, так как "многие ниши уже заняты".

