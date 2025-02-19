РФПИ ожидает возвращения в РФ ряда компаний из США уже во втором квартале 2025 года

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Ряд американских компаний могут вернуться на российский рынок уже во втором квартале 2025 года, ожидает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом в беседе с ТАСС заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты", – указал он.

Ранее в ГД рассказывали, что отечественные компании успели хорошо себя зарекомендовать, в частности, они способны составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды.

Политологи уверены, что западные бренды вряд ли вернутся в РФ на прежних условиях. Приход иностранных компаний может принести ущерб национальной экономике и интересам, отмечают специалисты.

Поэтому, считают эксперты, нужно подходить к возвращению западных фирм очень избирательно и отдавать предпочтением тем сферам, где еще не удалось наладить полное импортозамещение.

