Политолог Михайлов: западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях

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Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях, поскольку определенные ниши уже заняли отечественные производители. Об этом сообщает RT со ссылкой на политолога Евгения Михайлова.

"Им дали возможность развиваться. Сейчас когда придут бренды, где уже рынок заполнен российскими производителями, то это принесет ущерб национальной экономике и национальным интересам", – отметил он.

По словам эксперта, в этом вопросе необходимо рассматривать другое законодательство. Михайлов предложил отдавать предпочтение тем компаниям, которые еще не имеют полного импортозамещения, и где Россия может закрыть определенные проблемы.

"По-другому нельзя, потому что наш бизнес во многом только начал подниматься. Так что к возвращению западных компаний нужно подходить очень-очень избирательно", – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении японского ретейлера Uniqlo. На это, по оценкам Минпромторга, может понадобиться до двух лет. Среди тех, кто может снова появиться на российском рынке, назывались магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Кроме того, в Россию могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, это будет гораздо сложнее, так как россияне уже привыкли к новым системам.

Также СМИ заговорили и о возвращении Coca-Cola. Внутри компании уже якобы обсуждается стратегия по работе с российскими конкурентами и борьбе с параллельным импортом.

