Минпромторг РФ назвал неактуальной задачу стимулирования возвращения иностранных брендов

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Задача поощрять или как-то еще стимулировать возвращение в Россию зарубежных брендов не является актуальной, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

В ведомстве напомнили, что ни одна из зарубежных фирм не была изгнана с отечественного рынка.

"Те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей", – добавили в пресс-службе министерства.

Тренд на развитие отечественных брендов, поддерживаемый государством, будет продолжаться, уверены в Минпромторге. На это, в частности, направлен законопроект о российской полке, который обязывает онлайн-площадки выставлять товары российского производства в первых 15 позициях своего каталога.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении японского ретейлера Uniqlo. На это, по оценкам Минпромторга, может понадобиться до двух лет. Среди тех, кто может снова появиться на российском рынке, назывались магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Кроме того, в Россию могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, это будет гораздо сложнее, так как россияне уже привыкли к новым системам.

Возвращение западных брендов в Россию на конкурентной основе, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, является нормальной практикой. Подобная конкуренция была бы в интересах потребителей, считает он.

